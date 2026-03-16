Changer la culture

La Ville de Montréal passe à la vitesse supérieure pour nettoyer ses rues. Claude Pinard, président du comité exécutif responsable de la propreté, a annoncé lundi le déploiement de 25 % d'interventions supplémentaires pour redonner de l'éclat à la métropole.

Dès mardi matin, les camions-balais et les brigades de colles bleues s'activeront pour lancer une opération de nettoyage devancée de deux semaines et demie par rapport au calendrier habituel.

Écoutez Claude Pinard faire le point sur le plan printanier de la Ville, lundi, à La commission.

Malgré ces ressources accrues, M.Pinard insiste sur le fait que la Ville a besoin de l'ensemble de la population pour modifier la culture de la propreté à Montréal. Que ce soit pour la gestion des sacs de poubelle éventrés ou le respect des jours de collecte, l'effort doit être collectif pour redorer la réputation de la ville.