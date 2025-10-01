Parfois, la vie fait en sorte qu'on ne se relève pas d'une série de coups durs. Parfois, c'est le contraire. Et c'est ce qui est survenu avec Jonathan Léger-Dubuc.

Écoutez Katia Gagnon résumer l'histoire inspirante de Jonathan Léger-Dubuc au micro de Philippe Cantin.

Katia nous parle de Jonathan Léger-Dubuc, 38 ans, un ancien éboueur devenu sans-abri à Montréal, qui a surmonté la dépendance et l’exclusion sociale, grâce à la course et sa participation au marathon de Montréal, soutenu par la Mission Old Brewery.

On évoque le pouvoir salvateur du sport, citant aussi Anthony Calvillo et la Coupe du monde des sans-abris; de l'exercice aussi, excellent pour réduire l’anxiété, améliorer le sommeil et favoriser la santé mentale.