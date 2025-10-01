Il s'agirait d'un influent criminel

Un joueur important du crime organisé, Charalambos Theologou, alias «Bobby le Grec», chef des «Grecs de Chomedey», a été abattu par balles dans un café Starbucks de Laval ce matin.

Theologou était connu pour être un intermédiaire distribuant des contrats pour des incendies, des fusillades et des assassinats, ainsi que pour son implication dans la vente de cocaïne, d’héroïne et dans l’extorsion.

Deux proches du criminel ont été blessés lors de cet événement.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, rapporter les derniers détails de cette sordide affaire au micro de Philippe Cantin.