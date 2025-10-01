 Aller au contenu
Il s'agirait d'un influent criminel

Fusillade à Laval: La Surêté du Québec confirme le décès d'un homme de 40 ans

Le Québec maintenant

le 1 octobre 2025 15:26

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Fusillade à Laval: La Surêté du Québec confirme le décès d'un homme de 40 ans
Un joueur important du crime organisé, Charalambos Theologou, alias «Bobby le Grec», chef des «Grecs de Chomedey», a été abattu par balles dans un café Starbucks de Laval ce matin.

Theologou était connu pour être un intermédiaire distribuant des contrats pour des incendies, des fusillades et des assassinats, ainsi que pour son implication dans la vente de cocaïne, d'héroïne et dans l'extorsion.

Deux proches du criminel ont été blessés lors de cet événement. 

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, rapporter les derniers détails de cette sordide affaire au micro de Philippe Cantin.

«La Sûreté du Québec a confirmé, cet après-midi, qu'un homme de 40 ans est décédé. La Sûreté du Québec ne veut pas confirmer l'identité, mais Theologou a 40 ans. Un plus un, ça fait deux.»

Philippe Bonneville

