Justice et faits divers
Opération policière en cours

Un membre influent du crime organisé assasiné dans un Starbucks de Laval

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 1 octobre 2025 13:04

Avec

Philippe Bonneville
Philippe Bonneville
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Un membre influent du crime organisé assasiné dans un Starbucks de Laval
Philippe Bonneville / Cogeco Média

La police de Laval procède à une importante opération policière dans un café Starbucks situé en bordure de l’autoroute 440.

Un peu avant 11 heures, des coups de feu ont été tirés en direction de trois hommes présents dans le commerce.

Selon les dernières informations recueillies, les victimes seraient liées au crime organisé.

La cible des malfaiteurs était Charalambos Theologou, connu dans le milieu interlope sous le nom de « Bobby le Grec ». Ce dernier est décédé, tandis que ses deux compagnons n’ont été que blessés.

Le ministre de la Sécurité publique fera le point dans les prochaines heures afin de faire la lumière sur ce dossier.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles, Philippe Bonneville, en direct du lieu de la fusillade à Laval.

