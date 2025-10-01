Exposition à des contaminants

Le cabinet Siskinds Desmeules a obtenu l’autorisation de la Cour supérieure, mardi, pour une action collective contre la fonderie Horne à Rouyn-Noranda, propriété de Glencore, et le gouvernement du Québec.

L’action vise l’indemnisation des citoyens exposés à des contaminants toxiques et cancérigènes.

Me Marie-Eve Maillé, avocate au cabinet Siskinds Desmeules, fait partie de l’équipe derrière cette action collective.

Écoutez-la expliquer le tout, mercredi, à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.