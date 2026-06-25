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Dans Richmond

Un ancien péquiste devrait se présenter pour la CAQ en Estrie

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 25 juin 2026 15:33

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Carl Marchand
Carl Marchand
Un ancien péquiste devrait se présenter pour la CAQ en Estrie
Guillaume Rousseau a été candidat du PQ dans Sherbrooke en 2018. / Francis Vachon/La Presse Canadienne

La Coalition avenir Québec a présenté deux nouvelles candidatures dans les circonscriptions de Terrebonne et de Les Plaines, deux territoires de la couronne nord où le Parti québécois fonde de grands espoirs.

Pendant ce temps le flou se perpétue concernant la circonscription où se présentera Christne Fréchette. Choisira-t-elle sa circonscription de naissance, Trois-Rivières, ou celle qu'elle représente depuis 2022, Sanguinet?

Écoutez le compte-rendu du journaliste Carl Marchand, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Autre sujet abordé

  • Guillaume Rousseau, expert en droit constitutionnel, pressenti comme candidat de la CAQ dans Richmond, en Estrie.

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