Dans Richmond

La Coalition avenir Québec a présenté deux nouvelles candidatures dans les circonscriptions de Terrebonne et de Les Plaines, deux territoires de la couronne nord où le Parti québécois fonde de grands espoirs.

Pendant ce temps le flou se perpétue concernant la circonscription où se présentera Christne Fréchette. Choisira-t-elle sa circonscription de naissance, Trois-Rivières, ou celle qu'elle représente depuis 2022, Sanguinet?

Écoutez le compte-rendu du journaliste Carl Marchand, jeudi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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