Justice et faits divers
En voyage au Caire

Égypte : «Il y a des enjeux de droits fondamentaux qui font réfléchir»

le 14 décembre 2025 09:20

Le docteur en droit Frédéric Bérard, qui se trouve actuellement en Égypte, a eu l'occasion d'observer de plus près la réalité des citoyens du pays / Sophie Animes / Adobe Stock

Le docteur en droit Frédéric Bérard, qui se trouve actuellement en Égypte, a eu l'occasion d'observer de plus près la réalité des citoyens du pays en matière de droits fondamentaux. 

Écoutez le chroniqueur brosser le portrait de la réalité sur les lieux dimanche, au micro de Denis Lévesque. 

«Il y a des enjeux en matière de droits fondamentaux qui font réfléchir. Les médias sociaux où tous ceux et celles qui critiquent le président Abdel Fattah al-Sissi se ramassent en dedans. Les journalistes ramassent en dedans. Il y a un contrôle de l'information à 100 000 %. Donc c'est une démocratie, disons-le, honnêtement, de façade. C'est lourd en fait comme climat.»

Frédéric Bérard

