Longueuil veut une enquête sur le SPAL

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a demandé jeudi au ministère de la Sécurité publique de déclencher une enquête sur le Service de police de Longueuil dans la foulée du décès du jeune Nooran Rezayi, abattu par des agents le 21 septembre.

Cette enquête a été réclamée après que l'avocate du Bureau des enquêtes indépendantes ait reproché au service de police de Longueuil de ne pas avoir informé sans délai le BEI

La loi impose pourtant que cette étape se fasse sans délai.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, suivie de l'avocate de la famille, Me Virginie Dufresne-Lemire, vendredi, à Lagacé le matin, animée par Catherine Brisson.