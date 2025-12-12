 Aller au contenu
Justice et faits divers
Longueuil veut une enquête sur le SPAL

La famille de Nooran Rezayi a une «perte de confiance envers les institutions»

par 98.5

0:00
8:25

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 décembre 2025 07:48

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
La famille de Nooran Rezayi a une «perte de confiance envers les institutions»
Fahima Rezayi, mère Nooran Rezayi, est réconfortée par son avocate, Me Virginie Dufresne-Lemire. / La Presse Canadienne

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a demandé jeudi au ministère de la Sécurité publique de déclencher une enquête sur le Service de police de Longueuil dans la foulée du décès du jeune Nooran Rezayi, abattu par des agents le 21 septembre.

Cette enquête a été réclamée après que l'avocate du Bureau des enquêtes indépendantes ait reproché au service de police de Longueuil de ne pas avoir informé sans délai le BEI

La loi impose pourtant que cette étape se fasse sans délai.

Écoutez la chroniqueuse judiciaire Bénédicte Lebel, suivie de l'avocate de la famille, Me Virginie Dufresne-Lemire, vendredi, à Lagacé le matin, animée par Catherine Brisson.

Vous aimerez aussi

Longueuil veut une enquête sur le SPAL après la mort de Nooran Rezayi
Lagacé le matin
Longueuil veut une enquête sur le SPAL après la mort de Nooran Rezayi
0:00
6:47
Ce qui change pour les Hells, les manifs et les victimes
Lagacé le matin
Ce qui change pour les Hells, les manifs et les victimes
0:00
9:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
De la DPJ à la rue: manque de ressources, malgré les efforts de l'État
Rattrapage
Une réalité pour de nombreux jeunes à 18 ans
De la DPJ à la rue: manque de ressources, malgré les efforts de l'État
TGV Montréal-Ottawa: «Je me demande si c'est pas une bouteille à la mer»
Rattrapage
Projet complet évalué à 100 milliards $
TGV Montréal-Ottawa: «Je me demande si c'est pas une bouteille à la mer»
Face aux Rangers: «Je serais tenté de revenir avec Fowler»
Rattrapage
Hockey des Canadiens
Face aux Rangers: «Je serais tenté de revenir avec Fowler»
Disney investit 1 G$ dans OpenAI: «Un tournant dans le divertissement»
Rattrapage
Annonce majeure
Disney investit 1 G$ dans OpenAI: «Un tournant dans le divertissement»
À la frontière du continent: «C'est très haletant, dynamique et vivant»
Rattrapage
La série sur Apple TV
À la frontière du continent: «C'est très haletant, dynamique et vivant»
L'aide médicale à mourir à 26 ans: «Mon choix, c'est d'arrêter de souffrir»
Rattrapage
Une mère de famille n'en peut plus
L'aide médicale à mourir à 26 ans: «Mon choix, c'est d'arrêter de souffrir»
Incendie criminel dans Saint-Léonard: deux jeunes impliqués
Rattrapage
Chronique justice et faits divers
Incendie criminel dans Saint-Léonard: deux jeunes impliqués
«Ça démontre un inconfort avec le style de Pierre Poilievre»
Rattrapage
Le conservateur Michael Ma rejoint les libéraux
«Ça démontre un inconfort avec le style de Pierre Poilievre»
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
Rattrapage
Record historique de surplus commercial
«La Chine, le plus grand exportateur de biens de consommation de la Planète»
«L'idée, c'est que vous puissiez facilement trouver le contenu québécois»
Rattrapage
Forcer les géants du numérique
«L'idée, c'est que vous puissiez facilement trouver le contenu québécois»
«Cette grève ne devrait pas toucher la population» -Bruno Jeannotte
Rattrapage
Jusqu'au 11 Janvier
«Cette grève ne devrait pas toucher la population» -Bruno Jeannotte
Hausse du prix des loyers: «C'est vraiment notable pour les locataires»
Rattrapage
Chronique économique
Hausse du prix des loyers: «C'est vraiment notable pour les locataires»
Entente avec la FMOQ: «Toutes les pénalités qui étaient prévues sautent»
Rattrapage
Loi 2
Entente avec la FMOQ: «Toutes les pénalités qui étaient prévues sautent»
Le chandail de Noël moche de Geneviève Guilbault fait jaser
Rattrapage
Controverse
Le chandail de Noël moche de Geneviève Guilbault fait jaser