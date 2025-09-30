En avance dans les sondages à Québec

Les Canadiens de Montréal sont au Centre Videotron mardi soir, la course à la mairie de Québec bat son plein à Québec et c'était journée de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale.
Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, discuter de tous ces sujets au micro de Philippe Cantin.
Hormis son interrogation quant à savoir le chandail de quelle équipe il portera au Centre Vidéotron mardi soir, le maire Marchand ne tient rien pour acquis dans la course à la mairie en dépit d'un sondage favorable à son endroit (sept points d'avance contre son adversaire principal, Sam Hamad).
«Une campagne électorale, ça peut se faire, se redéfaire puis se refaire à nouveau. Oui, c'est des bonnes nouvelles, mais pour moi, il n'y a rien d'entendu au sens où demain je me relève, je donne le meilleur. On fait des journées de 12 à 14 h par jour, on fait des annonces presque tous les jours, on a une proposition pour la ville. On ne va pas juste se fier sur notre bilan qui à mon avis est très bon. Mais on va surtout se dire voici comment on voit la ville dans quatre ans. Puis, voici ce qu'on peut perdre si on manque cette vision-là. Au lieu de regarder en avant, on fait juste regarder dans le rétroviseur parce qu'on rêve du passé. Ce que certains de mes opposants proposent. Donc, non. Il reste 34 jours. Je vais donner tout ce que j'ai à chaque jour.»
Les sujets discutés:
- Bruno Marchand ne se fie pas aux sondages;
- Le maire sortant est en avance dans les intentions de vote, même si son projet de tramway ne fait pas l'unanimité;
- Les gens de Québec voient que les défis - notamment le logement - sont énormes
- La ville de Québec a réduit sa dette depuis quatre ans;
- Et on parle du tracé - potentiel - du troisième lien.