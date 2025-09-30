En avance dans les sondages à Québec

Les Canadiens de Montréal sont au Centre Videotron mardi soir, la course à la mairie de Québec bat son plein à Québec et c'était journée de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, discuter de tous ces sujets au micro de Philippe Cantin.

Hormis son interrogation quant à savoir le chandail de quelle équipe il portera au Centre Vidéotron mardi soir, le maire Marchand ne tient rien pour acquis dans la course à la mairie en dépit d'un sondage favorable à son endroit (sept points d'avance contre son adversaire principal, Sam Hamad).