 Aller au contenu
Politique municipale
En avance dans les sondages à Québec

«Pour moi, il n'y a rien d'entendu» -Bruno Marchand

par 98.5

0:00
6:58

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 30 septembre 2025 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Pour moi, il n'y a rien d'entendu» -Bruno Marchand
Le maire Marchand ne tient rien pour acquis dans la course à la mairie en dépit d'un sondage favorable à son endroit. / Jacques Boissinot / La Presse Canadienne

Les Canadiens de Montréal sont au Centre Videotron mardi soir, la course à la mairie de Québec bat son plein à Québec et c'était journée de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale.

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, discuter de tous ces sujets au micro de Philippe Cantin.

Hormis son interrogation quant à savoir le chandail de quelle équipe il portera au Centre Vidéotron mardi soir, le maire Marchand ne tient rien pour acquis dans la course à la mairie en dépit d'un sondage favorable à son endroit (sept points d'avance contre son adversaire principal, Sam Hamad).

«Une campagne électorale, ça peut se faire, se redéfaire puis se refaire à nouveau. Oui, c'est des bonnes nouvelles, mais pour moi, il n'y a rien d'entendu au sens où demain je me relève, je donne le meilleur. On fait des journées de 12 à 14 h par jour, on fait des annonces presque tous les jours, on a une proposition pour la ville. On ne va pas juste se fier sur notre bilan qui à mon avis est très bon. Mais on va surtout se dire voici comment on voit la ville dans quatre ans. Puis, voici ce qu'on peut perdre si on manque cette vision-là. Au lieu de regarder en avant, on fait juste regarder dans le rétroviseur parce qu'on rêve du passé. Ce que certains de mes opposants proposent. Donc, non. Il reste 34 jours. Je vais donner tout ce que j'ai à chaque jour.»

Le maire de Québec Bruno Marchand

Les sujets discutés: 

  • Bruno Marchand ne se fie pas aux sondages;
  • Le maire sortant est en avance dans les intentions de vote, même si son projet de tramway ne fait pas l'unanimité;
  • Les gens de Québec voient que les défis - notamment le logement - sont énormes
  • La ville de Québec a réduit sa dette depuis quatre ans;
  • Et on parle du tracé - potentiel - du troisième lien.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Élections municipales: «Ça ne lève pas à Montréal» -Nathalie Normandeau
La commission
Élections municipales: «Ça ne lève pas à Montréal» -Nathalie Normandeau
0:00
3:52
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
Même le week-end
Comment se déroule la campagne municipale à Trois-Rivières?
0:00
6:54

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
Réforme majeure annoncée
L'armée américaine 2025, version Donald Trump et Pete Hegseth
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Sondage sur l'immigration
«Le Canada anglais rattrape le Québec» -Dimitri Soudas
Remonter en popularité: «C'est l'équivalent d'escalader l'Everest»
Discours d'ouverture de François Legault
Remonter en popularité: «C'est l'équivalent d'escalader l'Everest»
Tilly Norwood: la toute première actrice créée par l'IA
Vent de panique à Hollywood
Tilly Norwood: la toute première actrice créée par l'IA
«Les gens sont insatisfaits puis on décide que c'est la faute des syndicats»
Discours inaugural de François Legault
«Les gens sont insatisfaits puis on décide que c'est la faute des syndicats»
LNH à Québec: «Je me demande si on n'est pas en train de créer une tradition»
Les Canadiens en action au Centre Vidéotron
LNH à Québec: «Je me demande si on n'est pas en train de créer une tradition»
Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière
40e anniversaire de Lady In Red
Chris de Burgh de retour pour ses 50 ans de carrière
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
Un suspect arrêté après 14 ans
Meurtre de Valérie Leblanc âgée de 18 ans: «Le motif demeure le grand mystère»
François Legault ouvre la nouvelle session parlementaire
En direct de l'Assemblée nationale
François Legault ouvre la nouvelle session parlementaire
10 000 logements - dont 5 000 sociaux et abordables - attendus à Blue Bonnets
Investissement de 1,5 milliard $ sur dix ans
10 000 logements - dont 5 000 sociaux et abordables - attendus à Blue Bonnets
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
700 millions de plus que prévu
Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont coûté 6,6 milliards d’euros
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
Arrêt des activités gouvernementales
La menace d'un «shutdown» plane à nouveau sur les États-Unis
Le Canada dans une force de maintien de la paix?
Bande de Gaza
Le Canada dans une force de maintien de la paix?
Christian Dubé veut que 1,2 million de patients soient pris en charge
Dès janvier
Christian Dubé veut que 1,2 million de patients soient pris en charge
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30