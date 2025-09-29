Les Jeux olympiques de Paris auront coûté plus cher que prévu.
Écoutez Michèle Boisvert expliquer les raisons pour lesquelles les coûts ont dépassé les prévisions au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont coûté 6,6 milliards d’euros, soit 700 millions d’euros de plus que prévu, principalement en raison de la sécurité (450 millions d’euros);
- Malgré un impact économique limité (0,07 % du PIB selon la Cour des comptes), l’événement est jugé un succès organisationnel;
- Le Port de Vancouver a traité un volume record de marchandises, pour les six premiers mois de l’année, alors que le Canada diversifie ses échanges commerciaux avec l'Asie.