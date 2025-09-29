Un investissement de 100 M $ pour le stade Jarry

Le chroniqueur de La Presse, Alexandre Pratt, a révélé lundi matin que la ville de Montréal aurait refusé d'être le camp de base d'une équipe de la Coupe du monde de soccer en 2026.

Accueillir une équipe pour son camp d'entraînement avant le début du tournoi: le coût pour la ville en termes de sécurité et autres services aurait été d'environ 600 000 $, mais la ville de Montréal a estimé que c'était a trop cher.

Quelle est la position des candidats à la maire? Est-ce que la ville de Montréal est pour ou contre les grands événements sportifs? Philippe Cantin a posé la question à Luc Rabouin, de Projet Montréal, et Soraya Martinez Ferrara, qui est candidate de Ensemble Montréal.

Et les positions ne sont pas les mêmes.