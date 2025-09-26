 Aller au contenu
Arts et spectacles
Chronique culturelle

Cavale, un 7e album pour la Cœur de pirate

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 26 septembre 2025 16:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Cavale, un 7e album pour la Cœur de pirate
Cœur de pirate brandit son prix lors de la cérémonie de remise des prix du Gala Adisq à Montréal, le dimanche 27 octobre 2019 / Graham Hughes / La Presse canadienne

La chanteuse Coeur de Pirate vient tout juste de dévoiler son 7e album en carrière, Cavale.

Écoutez Catherine Beauchamp en discuter, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Aussi dans ce segment: 

  • Trois nouvelles chansons de Charles Aznavour 

