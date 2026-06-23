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Les tensions se poursuivent

Liban: un gouvernement impuissant face à l’escalade d'Israël et du Hezbollah

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juin 2026 17:55

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
Liban: un gouvernement impuissant face à l’escalade d'Israël et du Hezbollah
Ferry de Kerckhove / Cogeco Média

Marqué par l'escalade des attaques israéliennes contre le Hezbollah, le Liban subit les contrecoups directs de l'impuissance de son propre gouvernement, incapable de freiner ou de contrôler cette puissante milice lourdement soutenue par l'Iran.

Pour contextualiser les tensions actuelles, l'analyste Ferry de Kerckhove retrace l'histoire complexe du Liban depuis son indépendance en 1943, en passant par les sombres années de la guerre civile ainsi que par les occupations successives syrienne et israélienne.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, aborder le tout, mardi, au Québec maintenant.

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