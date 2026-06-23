Les tensions se poursuivent

Marqué par l'escalade des attaques israéliennes contre le Hezbollah, le Liban subit les contrecoups directs de l'impuissance de son propre gouvernement, incapable de freiner ou de contrôler cette puissante milice lourdement soutenue par l'Iran.

Pour contextualiser les tensions actuelles, l'analyste Ferry de Kerckhove retrace l'histoire complexe du Liban depuis son indépendance en 1943, en passant par les sombres années de la guerre civile ainsi que par les occupations successives syrienne et israélienne.

Écoutez Ferry de Kerckhove, ancien diplomate et professeur à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, aborder le tout, mardi, au Québec maintenant.