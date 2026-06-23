Chiffres récents

Les récentes statistiques publiées illustrent une accélération surprise de l'inflation au pays, atteignant 3,6 % au Québec et 3,2 % à l'échelle canadienne. Cette montée est principalement due à la volatilité des prix de l'essence ainsi qu'à une forte pression sur l'inflation alimentaire.
Écoutez la chronique économique de Philippe Goulet Coulombe, mardi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
Comment réagira la Banque du Canada? Le chroniqueur demeure prudent dans ses prédictions:
«Pour la Banque du Canada, si on regarde les mesures d'inflation fondamentales, ça ne suggère pas qu'il devrait bouger, ni à la hausse, ni à la baisse. C'est ce qu'ils font en ce moment. Tout ce qu'on sait à propos de la volatilité de l'inflation en ce moment, c'est beaucoup le prix de l'essence, quelque chose sur laquelle la Banque centrale ne peut pas vraiment agir. Pour l'instant, c'est bien. Ne pas bouger semble être la chose à faire et c'est ce qu'ils ont fait.»