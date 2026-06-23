Chiffres récents

Les récentes statistiques publiées illustrent une accélération surprise de l'inflation au pays, atteignant 3,6 % au Québec et 3,2 % à l'échelle canadienne. Cette montée est principalement due à la volatilité des prix de l'essence ainsi qu'à une forte pression sur l'inflation alimentaire.

Écoutez la chronique économique de Philippe Goulet Coulombe, mardi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

Comment réagira la Banque du Canada? Le chroniqueur demeure prudent dans ses prédictions: