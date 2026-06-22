Fusillade à Montréal

Le Québec est en deuil. D'ailleurs, le drapeau du Québec sera en berne, celui de la ville de Montréal également, suite à cette fusillade survenue, lundi, dans le secteur Côte-des-Neiges. Trois personnes qui ont perdu la vie, dont le tireur, un policier, ainsi qu'un civil.

Écoutez Mira Gravel Crevier, psychologue à la Clinique d’anxiété de Laval, commenter les traumatismes potentiels, avec Jean-Sébastin Hammal.

Mira Gravel Crevier, psychologue à la Clinique d’anxiété de Laval, explique l'impact des événements traumatiques sur les policiers et premiers répondants, évoquant le stress post-traumatique (prévalence 7-10 %), les protocoles d’aide du SPVM, et l’évolution positive de la culture d’entraide.

Elle conseille aussi aux parents d’accompagner les jeunes exposés aux images sur les réseaux sociaux, en adaptant le discours selon l’âge et en expliquant les risques psychologiques liés à la surexposition.