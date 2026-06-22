Fusillade à Montréal

Le journaliste Félix Séguin, de TVA, rapporte que le suspect de la fusillade survenue à Montréal adhérait aux différentes théories qui ressemblent à celles du mouvement incel, les célibataires involontaires.
Il aurait laissé un manifeste dans lequel il s'en prend, entre autres, au féminisme, au capitalisme et à l'industrie pornographique selon plusieurs sources qui ont été consultés par le Bureau d'enquêtes de Quebecor.
Écoutez David Morin, titulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation à l’Université de Sherbrooke, avec Jean-Sébastien Hammal.
Selon David Morin, deux choses ressortent de ce manifeste.
«La première, c'est l'idéologie anti-système où effectivement on blâme le système capitaliste, les gens d'affaires, tout ce qui représente les institutions, dont les corps policiers. Et de l'autre, effectivement l'idéologie incel, c'est-à-dire, une forme d'extrémisme motivée par la haine des femmes.»