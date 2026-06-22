Fusillade à Montréal

Le journaliste Félix Séguin, de TVA, rapporte que le suspect de la fusillade survenue à Montréal adhérait aux différentes théories qui ressemblent à celles du mouvement incel, les célibataires involontaires.

Il aurait laissé un manifeste dans lequel il s'en prend, entre autres, au féminisme, au capitalisme et à l'industrie pornographique selon plusieurs sources qui ont été consultés par le Bureau d'enquêtes de Quebecor.

Écoutez David Morin, titulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation à l’Université de Sherbrooke, avec Jean-Sébastien Hammal.

Selon David Morin, deux choses ressortent de ce manifeste.