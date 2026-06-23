Chaque année au Québec, environ 2000 jeunes quittent la DPJ une fois qu'ils atteignent l'âge de 18 ans et se retrouvent soudainement confrontés aux dures réalités de l'autonomie.

En pleine crise du logement, cette transition forcée expose un grand nombre d'entre eux à un risque élevé de se retrouver en situation d'itinérance.

Pour lutter contre cette tendance, la Fondation des jeunes de la DPJ lance la campagne «On ne devient pas adulte le jour de ses 18 ans» afin d'amasser des dons qui permettent le déploiement de six programmes de soutien ciblés.

Écoutez Fabienne Audette, présidente-directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ, discuter de cette initiative, mardi, au Québec maintenant.