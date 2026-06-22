À l'approche de la Fête nationale, les préparatifs s'intensifient pour les grands spectacles de Montréal et de Québec.

L'animatrice Guylaine Tremblay exprime sa fébrilité pour l’événement du parc Maisonneuve, placé sous la thématique intergénérationnelle.

Elle y annonce notamment un moment fort et émouvant avec le groupe Harmonium.

De son côté, Marie-Denise Pelletier se réjouit des prévisions météo clémentes pour le spectacle des plaines d'Abraham, qui accueillera plusieurs artistes dont la performance avait été annulée l'an dernier à cause du déluge.

Écoutez la comédienne Guylaine Tremblay et la chanteuse Marie-Denise Pelletier discuter des préparatifs des grands spectacles de la Fête nationale, lundi à Cantin le matin.