Nouveautés pour les amateurs

Vous êtes amateurs de jeux de société? Vous aurez l'embarras du choix pour jouer à de nouveaux jeux faits ici même au Québec cet été.

Pour la saison 2026, Éditions Gladius, compagnie québécoise qui confectionne et commercialise des jeux de société au Québec, mise sur une sélection diversifiée pour occuper les soirées entre amis.

Parmi les incontournables de l'été, on retrouve les titres Track Dice, Joker Rubis édition Duel, ainsi que les classiques réinventés Trou de cul (President) et Do Blow.

Écoutez le président et fondateur des Éditions Gladius, Marc Fournier, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.