Retour à la normal difficile

Les mairesses Soraya Martinez Ferrada (Montréal) et Stéphanie Valenzuela (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) ont fait le point mardi en ce qui concerne l'évènement tragique survenu lundi.

Elles insistent sur le contrôle des armes à feu, la solidarité envers les policiers, ainsi que l’impact psychologique sur les résidents du secteur et les forces de l’ordre, notamment après la mort d’un policier de 34 ans et les blessures graves d’une collègue.

Un important périmètre de sécurité reste toujours en place, bien que la circulation ait repris.

Écoutez Carl Marchand, journaliste à Cogeco, discuter des différentes prises de paroles au micro de Jean-Sébastien Hammal, mardi après-midi.