Fusillade à Montréal

L'opération policière visant un tireur actif à Côte-des-Neiges suscite de vives émotions chez les citoyens.

Un automobiliste circulant sur l'autoroute Décarie, a vu son pare-brise éclater après avoir reçu un projectile en pleine voie rapide.

De son côté, Thiago, un travailleur paysager, a été témoin des premiers coups de feu tirés depuis les étages supérieurs d'un édifice résidentiel et commercial.

Les forces de l'ordre maintiennent un confinement strict dans le secteur. Par ailleurs, différents médias confirment le décès d'un policier du SPVM au cours des événements.

Écoutez des témoignages entendus sur nos ondes, lundi au Midi.