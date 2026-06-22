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Fusillade à Montréal

Tireur à Côte-des-Neiges: des projectiles touchent des automobilistes

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Entendu dans

Le midi

le 22 juin 2026 14:45

Avec

Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Tireur à Côte-des-Neiges: des projectiles touchent des automobilistes
Selon les informations relayées, un policier du SPVM et un citoyen sont décédés, et la situation reste tendue avec des vidéos non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux. / fotosr52/ Adobe Stock

L'opération policière visant un tireur actif à Côte-des-Neiges suscite de vives émotions chez les citoyens.

Un automobiliste circulant sur l'autoroute Décarie, a vu son pare-brise éclater après avoir reçu un projectile en pleine voie rapide. 

De son côté, Thiago, un travailleur paysager, a été témoin des premiers coups de feu tirés depuis les étages supérieurs d'un édifice résidentiel et commercial.

Les forces de l'ordre maintiennent un confinement strict dans le secteur. Par ailleurs, différents médias confirment le décès d'un policier du SPVM au cours des événements.

Écoutez des témoignages entendus sur nos ondes, lundi au Midi

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