Fête nationale du Québec

Le chroniqueur politique Philippe Léger partage sa réflexion sur l'influence de la chanson québécoise à l'approche de la Saint-Jean-Baptiste.

Il analyse également la récente prise de position de Mathieu Lacombe sur la souveraineté du Québec, après que le ministre ait profité d'une tribune à l'UNESCO pour défendre la reconnaissance de la diversité culturelle numérique, et ce, malgré un flagrant manque de soutien de la part du gouvernement canadien.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger faire le point, mardi après-midi, à l’émission de Jean-Sébastien Hammal.

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