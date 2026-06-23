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Victoire de 5 à 0 du Portugal

Au tour de Christiano Ronaldo d'épater la galerie

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juin 2026 16:47

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Au tour de Christiano Ronaldo d'épater la galerie
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Après de grosses performances des Messi, Mbappé et Haarland, c'est autour de Christiano Ronaldo de démontrer pourquoi il fait encore partie de l'élite à 41 ans. La légende portugaise inscrit un doublé dans l'écrasante victoire de 5 à 0 de son équipe face à l'Ouzbékistan.

Avec ses deux buts, Ronaldo est devenu le premier joueur de l'histoire à trouver le fond du filet dans six éditions de la Coupe du Monde, démontrant une fois de plus la longévité de son talent.

Écoutez Jeremy Filosa aborder le sujet, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

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