Fusillade à Côte-des-Neiges

Une vaste opération policière a paralysé le secteur de Côte-des-Neiges à Montréal, après une fusillade mortelle survenue lundi matin à proximité de l'avenue de Courtrai.

Le bilan est lourd : un policier du SPVM et un citoyen ont perdu la vie, tandis que l’assaillant a été abattu. Une autre policière, grièvement blessée, est désormais hors de danger.

Très émotif, le chef du SPVM, Fady Dagher, s'est exprimé en après-midi. Il a pu confirmer qu'un seul suspect était impliqué dans les événements. Ses motivations restent encore inconnues.