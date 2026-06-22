Fusillade à Côte-des-Neiges

Une vaste opération policière a paralysé le secteur de Côte-des-Neiges à Montréal, après une fusillade mortelle survenue lundi matin à proximité de l'avenue de Courtrai.
Le bilan est lourd : un policier du SPVM et un citoyen ont perdu la vie, tandis que l’assaillant a été abattu. Une autre policière, grièvement blessée, est désormais hors de danger.
Très émotif, le chef du SPVM, Fady Dagher, s'est exprimé en après-midi. Il a pu confirmer qu'un seul suspect était impliqué dans les événements. Ses motivations restent encore inconnues.
Si l’alerte de menace imminente a été levée à 15 h 20, les policiers étaient toujours présents dans le quartier pour faire enquête.
L'autoroute Décarie a été fermée pendant plusieurs heures ; la circulation et le transport en commun ont aussi été grandement perturbés.
Sur place, de nombreux témoins ont vu et entendu les coups de feu alors que des dizaines de policiers ont été déployés.
Une cellule de crise est en place et une enquête majeure du Bureau des enquêtes indépendantes débute pour comprendre les motivations du tireur.
La première ministre, Christine Fréchette, s'adressera au public lundi après-midi lors d'une conférence de presse extraordinaire en compagnie de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, et du ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière.
Plus de détails suivront...