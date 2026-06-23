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Décédé le 24 juin 2025

Un hommage pour Fiori

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juin 2026 16:49

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Un hommage pour Fiori
Le chanteur d'Harmonium est décédé le 24 juin 2025. / La Presse Canadienne

Serge Fiori sera célébré mercredi au parc Maisonneuve, lors des festivités de la Saint-Jean-Baptiste.

Le professeur à l'Université du Québec à Montréal et musicologue, Danick Trottier, rend hommage au chanteur à sa façon, en publiant « Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l’épopée d’Harmonium ».

Cette œuvre analyse l’influence intergénérationnelle d’Harmonium, leur héritage musical, leurs influences et leur reconnaissance internationale.

Écoutez Danick Trottier, professeur à l'UQAM et musicologue, discuter de l'artiste cet après-midi lors de l'émission Le Québec maintenant.

«Je ne pouvais pas imaginer que Fiori pouvait décéder un 24 juin. Ça ne s'invente pas! C'est incroyable les circonstances. Je pense que, collectivement, on a tous ressenti cette perte, ce deuil-là à ce moment-là, le 24 juin 2025. »

Danick Trottier

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