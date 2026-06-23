Décédé le 24 juin 2025

Serge Fiori sera célébré mercredi au parc Maisonneuve, lors des festivités de la Saint-Jean-Baptiste.

Le professeur à l'Université du Québec à Montréal et musicologue, Danick Trottier, rend hommage au chanteur à sa façon, en publiant « Comme un sage dans les nuages, Serge Fiori et l’épopée d’Harmonium ».

Cette œuvre analyse l’influence intergénérationnelle d’Harmonium, leur héritage musical, leurs influences et leur reconnaissance internationale.

Écoutez Danick Trottier, professeur à l'UQAM et musicologue, discuter de l'artiste cet après-midi lors de l'émission Le Québec maintenant.