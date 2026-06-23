Fête nationale dans la Capitale

Le spectacle de la fête nationale du Québec, animé par Pierre-Luc Funk sur les Plaines, mettra en vedette Marie-Mai, Alaclair Ensemble, Claude Dubois, Marie-Denise Pelletier, Lou-Adriane Cassidy et d'autres, devant environ 40 000 personnes.

Suite à l'annulation de l'édition 2025, les artistes mettront de l'avant l'importance de la musique francophone, de la solidarité intergénérationnelle et de la célébration de l'identité québécoise

Le spectacle sera diffusé mardi à 21h30 sur Télé-Québec en plus d'être rediffusé en ligne.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Marjorie Vallée, à ce sujet, mardi après-midi, lors de son passage au Québec maintenant.