En moyenne, 60 personnes en meurent chaque année

L'été arrive pour de bon avec des températures qui frôleront les 30 degrés la fin de semaine suivant la fête nationale du Québec. Et qui dit chaleur dit aussi ruée vers les piscines et les cours d'eau.

Au cours des dernières 24 heures, deux personnes ont malheureusement perdu la vie par noyade au Québec.

Alors que la chaleur bat son plein, comment s'amuser dans l'eau en toute sécurité?

Écoutez à ce sujet le directeur général de la Société sauvetage et noyade, Raynald Hawkins, au micro de Jean-Sébastien Hammal.



