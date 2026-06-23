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En moyenne, 60 personnes en meurent chaque année

«Une noyade, c’est toujours évitable»: comment sauver des vies cet été?

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juin 2026 16:46

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«Une noyade, c’est toujours évitable»: comment sauver des vies cet été?
En moyenne, les noyades causent 60 décès par année. / LIGHTFIELD STUDIOS/Adobe Stock

L'été arrive pour de bon avec des températures qui frôleront les 30 degrés la fin de semaine suivant la fête nationale du Québec. Et qui dit chaleur dit aussi ruée vers les piscines et les cours d'eau.

Au cours des dernières 24 heures, deux personnes ont malheureusement perdu la vie par noyade au Québec.

Alors que la chaleur bat son plein, comment s'amuser dans l'eau en toute sécurité?

Écoutez à ce sujet le directeur général de la Société sauvetage et noyade, Raynald Hawkins, au micro de Jean-Sébastien Hammal.


 

«Il reste que si on regarde depuis les 40 dernières années, il y a eu une belle évolution, malgré que chaque noyade est toujours une noyade qui est évitable. Et c'est toujours triste pour les proches des victimes de subir ce traumatisme là.»

Raynald Hawkins

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