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La thèse du féminicide est étudiée

Mort suspecte à Lévis: un homme arrêté pour outrage à un cadavre

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juin 2026 15:52

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Kevin Dupont
Kevin Dupont
Mort suspecte à Lévis: un homme arrêté pour outrage à un cadavre
Kevin Dupont / Cogeco Média

Le corps d'une femme dans la cinquantaine a été retrouvé lundi soir à Lévis.

Selon les informations de Cogeco Nouvelles, la dépouille aurait été enterrée dans un boisé à proximité d'une piste cyclable du chemin des Forts. Tout porte à croire qu'il s'agirait d'une femme portée disparue depuis 24 heures à Québec.

En lien avec cette histoire un homme de Lévis, Martin Carrier, 61 ans, a été arrêté pour outrage à un cadavre.

Aucune accusation de meurtre n'a encore été déposée, mais les enquêteurs n'excluent pas la possibilité qu'il s'agisse d'un féminicide.

Écoutez les détails de cette histoire sordide avec le journaliste du FM93, Kevin Dupont, à l'émission Québec maintenant.

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