Couverture quotidienne en direct

De plus en plus de personnes ressentent un certain malaise à être exposées quotidiennement aux nouvelles venant de nos voisins du sud et à être confrontées à la retranscription presque instantanée de tous les agissements du président Donald Trump.

Cette semaine l'ex-députée de Joliette et ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, Véronique Hivon, a exprimé son inquiétude sur les médias sociaux face aux répercussions qu'ont les nouvelles des États-Unis chez nous.