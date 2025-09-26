Couverture quotidienne en direct

 Aller au contenu
Les nouvelles des États-Unis prennent-elles trop de place au Québec ?

le 26 septembre 2025 15:43

Les nouvelles des États-Unis prennent-elles trop de place au Québec ?
Cette semaine l'ex-ministre dans le gouvernement de Pauline Marois Véronique Hivon a exprimé son inquiétude face aux répercussions qu'ont les nouvelles des États-Unis chez nous. / Jacques Boissinot / La presse Canadienne

De plus en plus de personnes ressentent un certain malaise à être exposées quotidiennement aux nouvelles venant de nos voisins du sud et à être confrontées à la retranscription presque instantanée de tous les agissements du président Donald Trump. 

Cette semaine l'ex-députée de Joliette et ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, Véronique Hivon, a exprimé son inquiétude sur les médias sociaux face aux répercussions qu'ont les nouvelles des États-Unis chez nous.

Écoutez Véronique Hivon, professeure invitée au département de science politique à l’Université de Montréal, ex-députée de Joliette et ministre dans le gouvernement de Pauline Marois, revenir sur ses propos au micro de Philippe Cantin.

