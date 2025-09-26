Intentions de votes

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent d'un sondage publié dans le Journal de Montréal sur les élections municipales à Montréal qui révèle que 50 % des électeurs sont encore indécis.
Les priorités des Montréalais: le prix des loyers, l'accès à la propriété et la lutte à l'itinérance.
«Ça va être une bizarre d'élection, je te le dis. Il y a une absence d'intérêt. Moi, je trouve ça immensément triste. C'est la métropole du Québec!»
«J'ai été très surpris de voir que, par exemple, la congestion, dont on parle tous les jours, arrive tellement plus loin que le logement.»