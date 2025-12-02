Le milieu municipal à l'Assemblée nationale

Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Guillaume Tremblay, demande au gouvernement que les travailleurs étrangers temporaires actuellement sur le territoire du Québec puissent demeurer dans la province.

Il estime que des entreprises risquent de fermer si le gouvernement de la CAQ décide de renvoyer ces travailleurs chez eux.

«Il y a des humains en arrière de ces décisions-là», résume-t-il.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’UMQ et maire de Mascouche commenter le dossier au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrendez.