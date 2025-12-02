 Aller au contenu
Politique municipale
Le milieu municipal à l'Assemblée nationale

Travailleurs étrangers temporaires: «On est à la défense des régions du Québec»

par 98.5

Certaines entreprises du Québec comptent 30 à 40 % de travailleurs étrangers temporaires, selon Guillaume Tremblay. / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Guillaume Tremblay, demande au gouvernement que les travailleurs étrangers temporaires actuellement sur le territoire du Québec puissent demeurer dans la province.

Il estime que des entreprises risquent de fermer si le gouvernement de la CAQ décide de renvoyer ces travailleurs chez eux.

«Il y a des humains en arrière de ces décisions-là», résume-t-il.

Écoutez Guillaume Tremblay, président de l’UMQ et maire de Mascouche commenter le dossier au micro de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrendez.

«Ce qu'on déplore beaucoup aussi, c'est que la régionalisation de l'immigration, elle n'est pas pris en lien avec les capacités de chacun des milieux. On travaille avec un chiffre en haut, puis après ça, on le descend. Pourquoi on ne ferait pas les choses différemment au Québec, qu'on irait pas à la rencontre de chacune des régions [pour voir] comment chaque ville est capable d'accommoder, d'accueillir?»

Guillaume Tremblay, président de l'UMQ

