La bonne nouvelle de la journée

Les résidents de la Rive-Nord (Laval et Deux-Montagnes) pourront emprunter le REM dès novembre.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter cette bonne nouvelle de la journée, jeudi, à l'émission La commission.
