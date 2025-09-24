Geneviève publie un livre sur sa carrière

Geneviève Jeanson, ancienne cycliste québécoise, publie La Cassure chez Chaos Éditions, où elle raconte ouvertement les violences subies de la part de son entraîneur, le dopage, ainsi que le traumatisme d’un viol qu'elle a subi à l’âge de quinze ans.

Écoutez Geneviève Jeanson parler de son livre «La cassure» qui revient sur sa carrière de cycliste au micro de Philippe Cantin.