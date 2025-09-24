Geneviève publie un livre sur sa carrière

Geneviève Jeanson, ancienne cycliste québécoise, publie La Cassure chez Chaos Éditions, où elle raconte ouvertement les violences subies de la part de son entraîneur, le dopage, ainsi que le traumatisme d’un viol qu'elle a subi à l’âge de quinze ans.
Écoutez Geneviève Jeanson parler de son livre «La cassure» qui revient sur sa carrière de cycliste au micro de Philippe Cantin.
«Des fois, quand je n'étais pas assez bonne au gout de mon entraîneur, je me faisais abandonner sur la route. Je devais rentrer à la maison seule, sans bouteille d’eau ni nourriture. Donc je devenais nerveuse rien qu’en voyant mon programme, quand il y avait des intervalles prévus dans deux semaines ou même dans trois jours. J’étais nerveuse ce jour-là, et rapidement tout prenait un poids démesuré dans mon entraînement, et ça se répercutait partout dans le reste de ma vie.»
« Si je veux vraiment changer la culture du sport, si l’on veut faire avancer la conversation, il est important de tout raconter, pour que le public, les athlètes, les parents et l’ensemble du milieu sportif puissent comprendre. Il faut rendre visibles toute la mécanique du grooming, tout le mécanisme des abus de pouvoir, et expliquer comment je suis tombée dans le dopage, pourquoi j’ai dit oui au dopage. »
Autres sujets abordés :
- Sur Pierre Foglia : « C’est un homme qui a voulu m’aider pendant toute ma carrière. »
- Sa réconciliation avec Lyne Bessette : « Je lui donne tout le crédit pour ça. »