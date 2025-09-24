 Aller au contenu
Société
Geneviève publie un livre sur sa carrière

«Si je veux aider à changer la culture du sport, je dois tout raconter»

par 98.5

0:00
10:09

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 24 septembre 2025 18:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Si je veux aider à changer la culture du sport, je dois tout raconter»
Geneviève Jeanson célèbre sa victoire avec un temps de 02:51:07 à la Coupe du monde UCI à Montréal, le samedi 31 mai 2003. / André Pichette/La Presse Canadienne

Geneviève Jeanson, ancienne cycliste québécoise, publie La Cassure chez Chaos Éditions, où elle raconte ouvertement les violences subies de la part de son entraîneur, le dopage, ainsi que le traumatisme d’un viol qu'elle a subi à l’âge de quinze ans.

Écoutez Geneviève Jeanson parler de son livre «La cassure» qui revient sur sa carrière de cycliste au micro de Philippe Cantin.

«Des fois, quand je n'étais pas assez bonne au gout de mon entraîneur, je me faisais abandonner sur la route. Je devais rentrer à la maison seule, sans bouteille d’eau ni nourriture. Donc je devenais nerveuse rien qu’en voyant mon programme, quand il y avait des intervalles prévus dans deux semaines ou même dans trois jours. J’étais nerveuse ce jour-là, et rapidement tout prenait un poids démesuré dans mon entraînement, et ça se répercutait partout dans le reste de ma vie.»

Geneviève Jeanson sur la violence qu'elle a subi de son entraîneur à l'époque

« Si je veux vraiment changer la culture du sport, si l’on veut faire avancer la conversation, il est important de tout raconter, pour que le public, les athlètes, les parents et l’ensemble du milieu sportif puissent comprendre. Il faut rendre visibles toute la mécanique du grooming, tout le mécanisme des abus de pouvoir, et expliquer comment je suis tombée dans le dopage, pourquoi j’ai dit oui au dopage. »

Geneviève Jeanson sur les raisons pour lesquelles elle a écrit son livre

Autres sujets abordés :

  • Sur Pierre Foglia : « C’est un homme qui a voulu m’aider pendant toute ma carrière. »
  • Sa réconciliation avec Lyne Bessette : « Je lui donne tout le crédit pour ça. »

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Pression, stress et culpabilité: quand un enfant devient le parent de son parent
Radio textos
Pression, stress et culpabilité: quand un enfant devient le parent de son parent
0:00
17:04
«Plusieurs entrepreneurs se sont reconnus dans le cri du cœur de monsieur Lutfy»
Le Québec maintenant
«Plusieurs entrepreneurs se sont reconnus dans le cri du cœur de monsieur Lutfy»
0:00
6:32

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les États-Unis accusent l’industrie canadienne du champignon de dumping
Économie
Les États-Unis accusent l’industrie canadienne du champignon de dumping
«Donald Trump a fait de Jimmy Kimmel une immense vedette»
De retour à la barre de son émission
«Donald Trump a fait de Jimmy Kimmel une immense vedette»
«Mark Carney est en train de semer. Maintenant, va-t-il récolter?»
La place du Canada à l'international
«Mark Carney est en train de semer. Maintenant, va-t-il récolter?»
Québec invite les médecins à entamer un processus de médiation
Négos tendues autour du PL 106
Québec invite les médecins à entamer un processus de médiation
Maudits Français: Un mariage avec la France au cinéma
Bientôt au grand écran
Maudits Français: Un mariage avec la France au cinéma
Fillette abandonnée: est-ce qu’un proche de la mère aurait pu sonner l’alarme?
Intervention auprès de personnes en crise
Fillette abandonnée: est-ce qu’un proche de la mère aurait pu sonner l’alarme?
«Plusieurs entrepreneurs se sont reconnus dans le cri du cœur de monsieur Lutfy»
Le propriétaire du Groupe Dynamite critique Québec
«Plusieurs entrepreneurs se sont reconnus dans le cri du cœur de monsieur Lutfy»
Grève à la STM : «Les parties ont les outils pour tout régler» -Jean Boulet
Conflit de travail
Grève à la STM : «Les parties ont les outils pour tout régler» -Jean Boulet
Manifestation importante devant le siège social de la STM
Société de Transport de Montréal
Manifestation importante devant le siège social de la STM
Les deux frères Xhekaj se font remarquer dans la victoire contre les Flyers
Hockey des Canadiens
Les deux frères Xhekaj se font remarquer dans la victoire contre les Flyers
21e édition du Festival international du film black de Montréal
Cinéma
21e édition du Festival international du film black de Montréal
Santé: «Ce qu'on a besoin, c'est des ressources» -Dr Vincent Oliva
L'escalade se poursuit
Santé: «Ce qu'on a besoin, c'est des ressources» -Dr Vincent Oliva
Terminé le «iel» dans les communications de l'État québécois
Politique linguistique de l'État
Terminé le «iel» dans les communications de l'État québécois
Karl Malenfant admet qu’il est atteint d’un cancer
En direct de la Commission Gallant
Karl Malenfant admet qu’il est atteint d’un cancer
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00