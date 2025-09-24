Nouvelle série balado

La chroniqueuse et animatrice Geneviève Pettersen lance sa série balado intitulée Parents d’ados : kit de survie.

Dans chaque épisode de ce podcast, elle tente de répondre à une question que peuvent se poser les parents d’adolescents. Sexualité, masculinisme, scolarité, mauvaises fréquentations: tous les thèmes y seront abordés.

Écoutez Geneviève Pettersen, chroniqueuse et animatrice du balado Parents d’ados : kit de survie, présenter son nouveau projet, mercredi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Avec sa série, elle espère apporter de l’aide aux parents, puisqu’il existe encore trop peu de ressources sur la manière d’aborder les questions difficiles avec les adolescents.