Plusieurs mensonges et critiques

Le président américain Donald Trump a prononcé un discours fleuve mardi lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unis.
Pendant une heure, il a vanté ses talents de pacificateur, affirmant avoir mis fin à lui seul à sept guerres, et s'en est pris à l'ONU.
Il a aussi pris l'Europe comme cible en énonçant plusieurs critiques et a dénoncé les changements climatiques comme la plus grande arnaque jamais menée contre le monde.
Écoutez Carrie Nooten, correspondante à l'Organisation des Nations Unies de New York pour le Journal Le Monde et RFI, partager ses impressions du discours à l'émission Lagacé le matin.
«Il y a eu des discours marquant à l'ONU, il y a eu des discours de dictateurs, mais des discours qui attaquent l'institution, alors que c'est un pays démocratique qui le fait, ça, on n'en a jamais eu.»
Écoutez également John Parisella, conseiller spécial chez National, fellow au CERIUM et ancien délégué général du Québec à New York et Washington, discuter de ce discours avec Patrick Lagacé.
«Ça a été un discours rempli de vantardise et de faussetés. C'est clair que ce n'était pas une réussite.»