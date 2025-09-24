Plusieurs mensonges et critiques

Le président américain Donald Trump a prononcé un discours fleuve mardi lors de la 80e Assemblée générale des Nations Unis.

Pendant une heure, il a vanté ses talents de pacificateur, affirmant avoir mis fin à lui seul à sept guerres, et s'en est pris à l'ONU.

Il a aussi pris l'Europe comme cible en énonçant plusieurs critiques et a dénoncé les changements climatiques comme la plus grande arnaque jamais menée contre le monde.

Écoutez Carrie Nooten, correspondante à l'Organisation des Nations Unies de New York pour le Journal Le Monde et RFI, partager ses impressions du discours à l'émission Lagacé le matin.