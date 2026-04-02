C'est le dernier jour pour François Legault comme premier ministre à l'Assemblée nationale.
Notre analyste Jonathan Trudeau rapporte que plusieurs avaient les larmes aux yeux mercredi, lors de son dernier caucus et conseil des ministres.
Il rapporte que le premier ministre démissionnaire se sent «serein» de ses deux mandats et laisse même entendre qu'il ne sera pas inactif d'ici le 12 avril prochain, date officielle de sa passation de pouvoir.
Écoutez l'analyse politique du chroniqueur Jonathan Trudeau sur le sujet, jeudi matin, à Lagacé le matin.
«On me dit que ça a été vraiment très drôle par moment. Il y avait beaucoup de paires de yeux dans l'eau. Et un autre élu me disait qu'il y a plusieurs d'entre eux qui doivent leur carrière politique à François Legault.»
Autre sujet abordé
- Bernard Drainville a soupçonné Christine Fréchette de ne pas dire la vérité sur l'immigration: «Il a décidé de jouer le tout pour le tout»;
- Drainville a-t-il plus d'atomes crochus avec le PCQ qu'avec la CAQ?;
- Les conservateurs veulent retirer toutes les taxes sur l'essence jusqu'à la fin de l'année 2026.