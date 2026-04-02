C'est le dernier jour pour François Legault comme premier ministre à l'Assemblée nationale.

Notre analyste Jonathan Trudeau rapporte que plusieurs avaient les larmes aux yeux mercredi, lors de son dernier caucus et conseil des ministres.

Il rapporte que le premier ministre démissionnaire se sent «serein» de ses deux mandats et laisse même entendre qu'il ne sera pas inactif d'ici le 12 avril prochain, date officielle de sa passation de pouvoir.

Écoutez l'analyse politique du chroniqueur Jonathan Trudeau sur le sujet, jeudi matin, à Lagacé le matin.