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Pur à 100 %, vraiment?

Un acériculteur québécois «coupe» du sirop d'érable avec du sucre de canne

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 avril 2026 09:49

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Un acériculteur québécois «coupe» du sirop d'érable avec du sucre de canne
C'est en goûtant le produit d'un producteur de sirop d'érable que le journaliste Gaétan Pouliot s'est rendu compte qu'il n'était pas pur à 100 %. / Adobe Stock / Valerie

Il y a au moins un producteur au Québec qui dit vendre du sirop d'érable pûr à 100 %, mais qui est pourtant mélangé avec du sucre de canne, révèle Radio-Canada.

L’équipe d'Enquête a décidé d'analyser des cannes de sirop produit par Steve Bourdeau, identifié sur la canne par la compagnie à numéro 9227-8712 Québec INC, à Saint-Chrysostome, en Montérégie.

Que ce soit l'huile d'olive, le miel ou encore le vin: ce genre de fraude est bien documenté dans le monde, mais c'est une première dans la filière du sirop d'érable, explique Gaétan Pouliot.

Écoutez le journaliste à Enquête, Gaétan Pouliot, parler de cette fraude, jeudi, à Lagacé le matin.

«Au Québec il y a un système assez sophistiqué, on est une puissance mondiale de sirop d'érable, mais on produit 80 à 90 % du sirop dans le monde. Tous les barils qui sont transigés au Québec sont testés: s'ils ont un bon goût, s'ils sont authentiques, etc. Mais il y a des manières de passer sous le radar.»

Gaétan Pouliot

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