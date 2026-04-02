Pur à 100 %, vraiment?

Il y a au moins un producteur au Québec qui dit vendre du sirop d'érable pûr à 100 %, mais qui est pourtant mélangé avec du sucre de canne, révèle Radio-Canada.
L’équipe d'Enquête a décidé d'analyser des cannes de sirop produit par Steve Bourdeau, identifié sur la canne par la compagnie à numéro 9227-8712 Québec INC, à Saint-Chrysostome, en Montérégie.
Que ce soit l'huile d'olive, le miel ou encore le vin: ce genre de fraude est bien documenté dans le monde, mais c'est une première dans la filière du sirop d'érable, explique Gaétan Pouliot.
Écoutez le journaliste à Enquête, Gaétan Pouliot, parler de cette fraude, jeudi, à Lagacé le matin.
«Au Québec il y a un système assez sophistiqué, on est une puissance mondiale de sirop d'érable, mais on produit 80 à 90 % du sirop dans le monde. Tous les barils qui sont transigés au Québec sont testés: s'ils ont un bon goût, s'ils sont authentiques, etc. Mais il y a des manières de passer sous le radar.»