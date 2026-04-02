Stratégie numérique

En ce lendemain de poisson d'avril, Fred Labelle confirme que l'arrivée de la légendaire Ginette Reno sur TikTok n'est pas un canular.

À 80 ans, la chanteuse mise sur une authenticité brute qui contraste avec les stratégies de promotion plus rigides d'autres grandes stars.

La chronique souligne également le virage numérique de Guy Cormier, ancien patron de Desjardins, qui a fait réagir la Toile avec une photo humoristique le montrant en pleine séance de magasinage, rappelant un célèbre cliché de Justin Trudeau.

Entre intelligence artificielle et vraies personnalités, les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi vivants.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi, à Lagacé le matin.