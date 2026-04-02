Détroit d'Ormuz et frappes militaires

Le récent discours à la nation de Donald Trump concernant le conflit en Iran a laissé les experts perplexes par ses nombreuses contradictions.

Alors que le président américain souffle le chaud et le froid entre menaces de bombardements et ouverture aux négociations, la situation sur le terrain reste critique.

Écoutez Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.