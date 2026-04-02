Détroit d'Ormuz et frappes militaires

Le récent discours à la nation de Donald Trump concernant le conflit en Iran a laissé les experts perplexes par ses nombreuses contradictions.
Alors que le président américain souffle le chaud et le froid entre menaces de bombardements et ouverture aux négociations, la situation sur le terrain reste critique.
Écoutez Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine, expliquer le tout, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.
«C’est le discours des contradictions. Comment est-ce que tu peux dire "on continue les frappes, on veut vous anéantir", mais en même temps "on négocie puis on est très ouvert à la discussion" ?»
Selon le professeur Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, l'Iran conserve un avantage stratégique majeur grâce au contrôle du détroit d'Ormuz, un levier économique mondial que les États-Unis ne parviennent pas à neutraliser militairement.
Cette désorganisation américaine profiterait directement aux rivaux russes et chinois, tout en faisant bondir le prix de l'essence au Québec.
«On mène très mal la guerre militaire du côté des États-Unis ; c’est une guerre qui est improvisée, mal gérée et mal planifiée.»