Loi 2, médecins spécialistes, succession à la CAQ

Après avoir quitté le caucus de la CAQ à l'automne dernier par désaccord profond avec la Loi 2 de Christian Dubé, Lionel Carmant effectue un retour remarqué au bercail.

L'ancien ministre délégué à la Santé explique que le manque de consultation et l'impossibilité d'appliquer les règles de cette réforme auprès de ses collègues médecins spécialistes avaient causé son départ.

S'il revient aujourd'hui, c'est d'abord par amitié pour François Legault, afin de terminer l'aventure ensemble.

Bien qu'il confirme ne pas se représenter en octobre, il apporte un soutien clair à Christine Fréchette pour la succession.

Écoutez Lionel Carmant, ancien ministre délégué à la Santé, expliquer le tout jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.