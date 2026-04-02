Nouvelle alliée indispensable?

L’intelligence artificielle bouleverse le commerce de détail au pays.

Selon une étude du Conseil canadien du commerce de détail, un consommateur sur quatre utilise désormais l'IA pour guider ses décisions d'achat.

Michel Rochette explique que les acheteurs privilégient ces outils, comme ChatGPT, pour obtenir des recommandations ultra-personnalisées et une analyse rapide des avis de consommateurs.

Écoutez le président du Conseil canadien du commerce de détail, en discuter avec Patrick Lagacé, jeudi matin.