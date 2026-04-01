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Les objectifs près d'être «atteints»

Encore deux ou trois semaines de frappes, dit Donald Trump

par 98.5 | Modifié le 2 avril 2026 à 12:11

Encore deux ou trois semaines de frappes, dit Donald Trump
Le président américain Donald Trump. / AP/Alex Brandon

Le président américain Donald Trump s’est vanté d'avoir remporté des «victoires décisives» et «écrasantes» contre l’Iran depuis le début des opérations israélo-américaines le 28 février, mercredi soir, lors de son adresse à la nation.

Le président a déclaré être tout près de remplir ses objectifs stratégiques en Iran et que le pays allait être frappé de manière extrême dans les deux prochaines semaines, menaçant notamment le réseau électrique, mais que les discussions se poursuivaient néanmoins.

Le locataire de la Maison-Blanche a affirmé que le régime iranien était tout près de se doter de l'arme nucléaire, et que son intervention militaire avait permis au monde d'éviter ce scénario.

Donald Trump a une nouvelle fois encouragé ses alliés à intervenir dans le détroit d'Ormuz.

Il estime que les pays dépendant du pétrole qui y transite devraient «s’occuper» d'y rétablir la libre circulation.

À écouter

OTAN, allicances et soldats en Iran: que dira Trump? l'analyse d'Éric Sauvé

Avec

Frédéric Bisson
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14:58

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Philippe Cantin
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