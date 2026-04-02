Il dépasse BTS

Le chanteur Eddy Dalton, généré par intelligence artificielle, connaît un succès mondial depuis une semaine sur la plateforme iTunes.

Il dépasse même le groupe de K-pop populaire BTS, étant pratiquement impossible de le différencier avec un être humain.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson sur le phénomène à l'émission Lagacé le matin, jeudi.