Il dépasse BTS

Le chanteur Eddy Dalton, généré par intelligence artificielle, connaît un succès mondial depuis une semaine sur la plateforme iTunes.
Il dépasse même le groupe de K-pop populaire BTS, étant pratiquement impossible de le différencier avec un être humain.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson sur le phénomène à l'émission Lagacé le matin, jeudi.
«J'ai un problème avec ça, parce que même si la chanson oui, elle est bonne, le produit fini est exceptionnel comparativement à d'autres aussi. Moi je les appelle pas des musiciens ou des artistes, c'est des avatars d'intelligence artificielle.»