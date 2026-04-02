13 avril prochain

L'élection partielle dans la circonscription de Terrebonne au fédéral approche et notre chroniqueur Dimitri Soudas se prononce sur le score potentiel du Parti conservateur du Canada.

Pierre Poilievre et son parti avaient obtenu un score particulièrement élevé aux dernières élections fédérales (autour de 18 % au lieu des 10-11 % habituels).

Comment se portera cette fois-ci le vote conservateur dans Terrebonne? Les électeurs se présenteront-ils aux urnes?

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas commenter le sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.