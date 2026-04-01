Adresse à la nation

Le président américain Donald Trump va s'adresser à la nation américaine à 21 h, mercredi. Que va-t-il dire?
Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un petit historique des adresses à la nation;
- Trump va-t-il clarifier la position des États-Unis sur la guerre en Iran, le détroit d'Ormuz, l’OTAN, et la hausse du prix de l’essence (plus de 4 $)?;
- L'analyste cible trois choses qui préoccupent la nation américaine;
- Des sondages montrent un taux d’approbation faible allant de 31 à 39 % envers leur président et l'économie;
- Le président iranien publie une lettre sur X, évoquant Israël et la défense de l’Iran;
- Trump assiste à une audience historique à la Cour suprême sur le droit du sol et le 14ᵉ amendement.