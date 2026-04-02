En quête d'une 7e victoire consécutive

Les Canadiens de Montréal n'ont pas un historique de victoire très positif au Madison Square Garden de New York où ils affronteront les Rangers ce soir.

Leur dernière victoire dans cet aréna remonte au mois de janvier 2023.

En quête d'une septième victoire consécutive, le Tricolore arrivera-t-il à briser cette tendance contre une équipe déjà éliminée de la course aux séries?

Écoutez Jean-Michel Bourque et sa chronique sportive Le tour du chapeau au micro de l'animateur Patrick Lagacé.

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