Coût de la vie

L'annonce de la fermeture de deux succursales Walmart à Montréal (Pointe-aux-Trembles et Côte-des-Neiges) surprend, alors que l'enseigne peine à concurrencer l'offre alimentaire de Maxi ou Costco et l'efficacité d'Amazon.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi, à Lagacé le matin.
Autre sujet abordé:
- Selon une étude de l'Université de Sherbrooke, élever un enfant au Québec jusqu'à 18 ans coûte aujourd'hui entre 324 000 $ et 396 000 $.
«Aujourd'hui, 46 % des jeunes de 20 à 29 ans habitent encore chez leurs parents. C'était seulement 27 % au début des années 80.»