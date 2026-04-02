Coût de la vie

L'annonce de la fermeture de deux succursales Walmart à Montréal (Pointe-aux-Trembles et Côte-des-Neiges) surprend, alors que l'enseigne peine à concurrencer l'offre alimentaire de Maxi ou Costco et l'efficacité d'Amazon.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, jeudi, à Lagacé le matin.