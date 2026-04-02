Forcé d'aller au privé

Après des ratés dans le système de santé avec son père, l'histoire s'est répétée pour la fille de Mathieu Bissonnette, qui a été forcé de se tourner vers le privé...
Écoutez l'auditeur Mathieu Bissonnette témoigner au micro de Patrick Lagacé, jeudi matin.
«Elle n'avait pas de médecin de famille à l'époque, on a fait de notre mieux, on a fait le 811. C'est plus facile d'obtenir un changement d'huile pour mon auto au 811 que d'avoir un rendez-vous avec un médecin! Bon, j'essaie d'en rire et puis elle a été très patiente là, elle avait des boutons sur tout le corps à l'exception du visage.»