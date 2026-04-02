Nourriture halal et prières de rue

L'élargissement de la Loi sur la laïcité est comparable à une assurance contre les invasions de sauterelles, d'après notre chroniqueur et animateur Luc Ferrandez.

Que ce soit de prendre de légiférer sur la nourriture halal ou encore sur les prières de rue, ces menaces n'existent pas à son avis.

Il estime que les Québécois sont un petit peuple qui a besoin de beaucoup d'immigrants francophones, dont plusieurs viennent de pays musulmans, ce qui dérange beaucoup d'entre eux, selon Luc Ferrandez.

Écoutez Luc Ferrandez et son coup de gueule à l'émission de Patrick Lagacé, jeudi matin.

Est-ce que les Québécois paranoïent sur la laïcité?