Valérie Beaudoin analyse le discours du président américain à l'Assemblée générale de l'ONU, marqué par un net changement de ton à l'égard de l'Ukraine.

Trump affirme désormais que l’Ukraine peut reconquérir ses territoires, y compris la Crimée, et encourage l’abattage d’avions russes survolant l’espace de l’OTAN.

Écoutez l’analyse de Valérie Beaudoin sur le discours de Donald Trump devant l’Assemblée générale de l’ONU, mardi dernier.