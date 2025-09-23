 Aller au contenu
Politique internationale
Devant l'Assemblée générale de l'ONU

Trump change radicalement de ton à l’égard de l’Ukraine

Le président Donald Trump s’exprime lors d’une rencontre avec le président français Emmanuel Macron, pendant l’Assemblée générale des Nations unies, mardi 23 septembre 2025, à New York. / AP Photo/Evan Vucci

Valérie Beaudoin analyse le discours du président américain à l'Assemblée générale de l'ONU, marqué par un net changement de ton à l'égard de l'Ukraine.

Trump affirme désormais que l’Ukraine peut reconquérir ses territoires, y compris la Crimée, et encourage l’abattage d’avions russes survolant l’espace de l’OTAN.

Écoutez l’analyse de Valérie Beaudoin sur le discours de Donald Trump devant l’Assemblée générale de l’ONU, mardi dernier.

« Alors, ce que ça veut dire, c’est qu’on va continuer d’armer l’Ukraine par l’OTAN, et aussi qu’il y a cet appui. Je peux imaginer que la journée s’est peut-être terminée avec un petit verre de champagne pour Volodymyr Zelensky, après des mois de mauvaises nouvelles. Au moins aujourd’hui, on voit qu’il y a ce genre de front commun. Est-ce que c’est là pour rester ? »

Valérie Beaudoin

