Valérie Beaudoin analyse le discours du président américain à l'Assemblée générale de l'ONU, marqué par un net changement de ton à l'égard de l'Ukraine.
Trump affirme désormais que l’Ukraine peut reconquérir ses territoires, y compris la Crimée, et encourage l’abattage d’avions russes survolant l’espace de l’OTAN.
Écoutez l’analyse de Valérie Beaudoin sur le discours de Donald Trump devant l’Assemblée générale de l’ONU, mardi dernier.
« Alors, ce que ça veut dire, c’est qu’on va continuer d’armer l’Ukraine par l’OTAN, et aussi qu’il y a cet appui. Je peux imaginer que la journée s’est peut-être terminée avec un petit verre de champagne pour Volodymyr Zelensky, après des mois de mauvaises nouvelles. Au moins aujourd’hui, on voit qu’il y a ce genre de front commun. Est-ce que c’est là pour rester ? »